Explosions Ã  Beyrouth : le prÃ©sident Ghazouani exprime son

AMI - Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a adressé, mardi, le message de condoléances qui suit au président libanais, Michel Aoun, suite aux douloureuses explosions qui ont secoué, ce mardi, la ville de Beyrouth et occasionné la mort des dizaines de martyrs ainsi qu’un certain nombre de blessés.



Dans ce message, le président de la République a exprimé la solidarité du peuple et du gouvernement mauritanien avec le Liban face à cette douloureuse épreuve.



Voici le texte intégral du message du Président de la République :



« Monsieur le Président,



Nous avons appris avec consternation et grande tristesse, la nouvelle de la douloureuse explosion qui a secoué aujourd’hui Beyrouth. A cette occasion, je vous présente, au nom du peuple et gouvernement mauritanien, comme en mon nom personnel, et à travers vous, au Liban, peuple et gouvernement, mes condoléances les plus attristées, pour les martyrs engendrés par l’accident, et mes souhaits pour un prompt rétablissement des blessés.



Je tiens également à vous réitérer notre entière solidarité avec le Liban frère et notre soutien face à cette douloureuse épreuve.



Votre frère Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ».











Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité