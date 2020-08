Mauritanie: l'agriculture hors de l'histoire (1-3) / Par Yahya Ben Beiba

Yahya Ben Beiba - Les gouvernements successifs de notre pays ont parlé d'autosuffisance alimentaire, ou du moins de certains types, et de l'élaboration de stratégies et de plans pour réaliser notre souveraineté alimentaire.



Est-ce pour cette fumée d'entendre ce grind? Ou est-ce une distraction pour les enfants affamés de dormir, ou pour les rues tendues pour qu'ils n'explosent pas? Quelle est la situation de l'agriculture dans notre pays depuis le cortège de la renaissance agricole rapide des pays voisins?



C'est ce que nous essayons d'aborder dans cet article, même cela semble gênant Premièrement: les données actuelles



1- En Mauritanie :



La production céréalière annuelle mauritanienne combinée, selon les chiffres du gouvernement, ne dépasse pas 428.888 tonnes (selon les données de la campagne agricole (2018-2019). Par conséquent, le pays dépense environ 166,8 milliards d'Ouguiyas anciennes par an pour ses importations alimentaires, selon les chiffres du bureau des statistiques du gouvernement pour l'année 2018.



Le pays souffre d'un chômage estimé à environ un tiers de la population active, et souffre d'un niveau de pauvreté élevé, qui atteint, en milieu rural, 59.4%, selon une enquête réalisée en 2008. Le pays possède 513 000 hectares de terres très fertiles, dont 136 000 hectares au bord du fleuve, dont la culture n'a jamais atteint le tiers.



2- Dans les pays voisins: En 2008, le Maroc a lancé un ambitieux programme appelé « Le Maroc Vert ». Selon les résultats de ce programme, les exportations agricoles annueles du Maroc ont doublé, de 117%, pour atteindre environ 33 milliards de dirhams marocains, soit environ 1 335 180 000 000 MRU.



Ce programme a également créé 342 000 emplois.



La production marocaine de blé et d'orge à elle seule atteint 14 811 400 tonnes, selon les chiffres de la campagne agricole 2017-2018



Et deux ans après le lancement du programme «Maroc vert», le Sénégal a lancé un programme ambitieux pour atteindre sa souveraineté alimentaire.



Ce programme a connu une accélération sans précédent, avec l'arrivée de Maky Sall à la présidence, car ce président considérait l'agriculture comme son principal moyen de faire progresser l'économie de son pays, comme il l'a annoncé dans une interview à la radio, lors de ses journées d'investiture.



Est ainsi devenue les produits agricoles représentaient les deux tiers des exportations du Sénégal, après avoir fait un grand bond dans ce domaine, les récoltes ayant augmenté au cours de la saison 2018-2019 par rapport au moyenne des cinq années précédentes, avec 88% de sorgho, 63% de maïs jaune et 49 % dans les pistaches et 92% dans les niébé.



En ce qui concerne les melons et les pommes de terre, leur rendement a augmenté respectivement de 387% et 116%.



Le Sénégal a atteint l'autosuffisance en riz, après avoir été le huitième plus grand importateur du monde.



Quant au Mali, il est déterminé à se transformer en puissance agricole régionale, dit son président, qui préside lui-même le Conseil suprême de l'agriculture.



Selon les données de la campagne 2018-2019, la production céréalière de ce pays a atteint 10 159 539 tonnes, en plus de 656 548 tonnes de coton dans lesquelles il a toujours été classé premier au niveau des pays de la région.



La superficie cultivée au Mali est de 5,892,161 hectares (saison 2018-2019).



L'Algérie, à son tour, s'est efforcée de valoriser ses ressources agricoles, qu'elle avait longtemps négligées, et a lancé un programme ambitieux visant à transformer le désert en des riches fermes. La seule production de blé de l'Algérie au cours de la campagne 2017-2018 a atteint près de six millions de tonnes.



Les plans du gouvernement visent à atteindre l'autosuffisance en blé dur et à tripler la production de céréales



La valeur de la production agricole en Algérie est de 25 000 000 000 de dollars.



Deuxièmement: les raisons de notre alarmant retard agricole



Après cette présentation comparative, entre la réalité de l'agriculture dans notre pays et sa réalité dans les pays voisins, le lecteur a le droit de s'interroger sur les raisons de notre retard agricole honteux et injustifié.



La réponse à cette question ne coûte pas beaucoup de peine, ni de longues recherches. Cette douloureuse réalité a plusieurs raisons, et nous essayons d'énumérer les plus importantes. Mais le plus notable de tous est l'absence de volonté politique de nos gouvernements successifs.



1- L'absence de volonté politique



La comparaison entre nos budgets agricoles et leurs homologues des pays voisins est la preuve fondamentale qui a manqué de volonté d'atteindre la souveraineté alimentaire de ce pays, qui lutte, avec sa facture d'importations alimentaires, contre le chômage et la pauvreté en Thaïlande, au Pakistan et en Amérique, au lieu de les combattre parmi ses citoyens, en encourageant et en soutenant la valorisation des ressources agricoles intérieur.



Par exemple, au cours des dix premières années (2008-2018) de son ambitieux programme «Maroc vert», le Maroc a mobilisé 108 milliards de dirhams marocains (4 320 000 000 000 MRU), dont 40% proviennent du Trésor public.



Quant à l'Algérie, qui depuis des décennies se concentre sur l'industrie, au détriment de l'agriculture, elle a absorbé la dure leçon de son échec économique, qui l'a poussée à la guerre civile, s'est tournée vers l'agriculture, pour décider de porter ses investissements agricoles annuels à 2.500.000.000 dollars (environ 94.675.000.000 MRU), lors de son programme 2015 à 2019.



Le lecteur peut dire que l'Algérie et le Maroc sont des pays riches et que la comparaison de la Mauritanie avec eux est injuste. Acceptons ce «droit que je veux invalide» pour couvrir les stupides politiques agricoles de notre pays, et tournons-nous vers nos voisins les plus pauvres, où le revenu moyen par habitant au Sénégal est de 1958 $, et au Mali de 1103, contre 2218 en Mauritanie, selon les chiffres des Nations Unies pour 2018.



Il nous suffit de comparer les budgets agricoles des trois pays au cours de l'année 2020 en cours. Le budget mauritanien pour les secteurs vétérinaire et agricole est d’environ 15,5 milliards UM, ce qui ne dépasse pas environ 2,57% du budget général de l’État (contre plus de 13% pour l’armée), alors que le budget de l’agriculture au Mali atteint 15% du budget général de l’État, Montant à 2 604 568 000 000 de francs CFA. Cela signifie un budget annuel de 390 685 200 000 francs, ce qui équivaut à environ 264 532 948 920 UM.



Quant au Sénégal, le budget agricole qu'il contient cette année s'élève à environ 152 millions de francs ouest-africains, soit environ 102 919 200 000 UM.



Cela signifie que le budget agricole en Mauritanie ne dépasse pas 3,96% du budget de Mali, et 15,08% du budget agricole au Sénégal..!



La différence des budgets agricoles a entraîné un écart plus important dans le niveau de subvenation gouvernemental à l'agriculture, ce que nous entendons par l'État supportant une partie du coût de la production agricole, jusqu'à ce qu'il devienne attractif, ou du moins économiquement faisable pour l’agriculteur.



Le Maroc a relevé dans le Plan (Maroc Vert) le niveau de subvention gouvernemental de 112%, après que des études de terrain lui ont prouvé que chaque dirham payé par l'Etat en subventions agricoles attire 2,85 dirhams du secteur privé.



Ainsi, par exemple, pour l'agriculteur dont la superficie agricole dépasse cinq hectares, le gouvernement marocain prend en charge 80% des coûts des réseaux d'irrigation goutte à goutte, et 50% des coûts de forage et d'équipement des puits artésiens. Si la superficie de la ferme n'excède pas cinq hectares, l'État paiera la totalité du coût (soit 100%).



Au Sénégal, le niveau de ce que l'État supporte pour l'agriculteur est de 60% des coûts de la mécanisation agricole et 50% des semences et engrais (selon le budget 2018).



Au Mali, le coût de la subvention gouvernemental aux seuls engrais au cours de la saison 2018-2019 était de 44 millions de francs ouest-africains, soit environ 29 792 400 000 Ouguiyas anciennes. Parallèlement, les subventions publiques en Algérie s'élèvent à 60% sur les moissonneuses-batteuses et entre 30 et 45% sur les machines et équipements agricoles.



En Mauritanie, le gouvernement impose des droits de douane sur les engrais agricoles, à hauteur d'environ 25% de sa valeur ..!



Et ce que l'Etat apporte de subvention est entièrement orienté vers les réseaux de gabegie, car les transactions publiques sont exposées à des amplifications lors de leur passage dans les canaux de l'ancienne alliance, entre les furnisseurs du pouvoir et de l'argent.



Ainsi, après le processus d’amplification, le gouvernement en vient à dire qu'il «Subventione» le prix des moissonneuses-batteuses de 25%, et le prix des engrais de 40%, alors que ces deux pourcentages ne couvrent qu'une fraction du coût de la corruption, dans les domaines des moissonneuses-batteuses et des engrais.



Quant aux semences, le gouvernement ne leur apporte aucun soutien.



De plus, les agriculteurs des pays voisins bénéficient de lignes de financement subventionnées et confortables, à court et moyen terme, avec un intérêt annuel qui souvent ne dépasse pas environ 5% (prêts de campagne agricole en Algérie sans aucun intérêt).



Alors que le financement agricole en Mauritanie est presque inexistant. Il n'y a pas de financement gouvernemental à moyen terme. Le financement à court terme existant ne dépasse pas 6 mois et est proposé à un taux d'intérêt d'environ 12%, ce qui est plus élevé que certaines banques commerciales ordinaires.



Cependant, ce financement est presque inexistant, car il couvre à peine environ 4% de la superficie cultivée.



La réalité de l'assurance agricole dans notre pays est pire que la réalité du financement. Alors que, par exemple, l'agriculteur sénégalais dispose de trois niveaux d'assurance agricole qui lui permettent de s'élever après chaque soucis, et l'agriculteur marocain a une assurance contre six risques de base (gel - sécheresse - froid - vent fort - vent de sable - stagnation de l'eau dans le champ), alors que ceux-ci et leurs pairs en Algérie et au Mali bénéficient de ces parapluies d'assurance, qui les protègent des inévitables dangers de l'agriculture, l'agriculteur mauritanien ne connaissait l'assurance agricole qu'en le mentionnant, et l'État ne lui a jamais fourni aucune compensation, quelle que soit la gravité et la transparence des pertes qu'il lui a infligées, même en 1999, lorsque le fleuve a débordé les fermes, et que le chef de l'Etat n'a pu l'inspecter que dans un avion qui l'a survolé en raison de sa transformation en lac, même cette année, l'Etat n'a pas fourni une seule Ouguiyas, dont une contribution devait supporter une partie des lourdes pertes laissées par la catastrophe.



Ainsi, il devient clair pour nous que l'agriculteur mauritanien est un orphelin pour les parents, ou il est un agriculteur à la surface de Mars, où aucun État ne le parraine. On pourrait se demander: pourquoi nos gouvernements successifs n’ont-ils pas bénéficié des bonnes expériences de nos voisins? Ou ces gouvernements sont-ils incapables d'imiter aussi bien que de créer et de creativité.



Yahya Ould Beiba

Président de l'Association pour le développement et la diversification agricoles

E-mail: beibeyahya@gmail.com

(Traduction)



A suive









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité