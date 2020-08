Le nouveau Premier ministre prend fonction

AMI - Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal a pris fonction jeudi après- midi à Nouakchott.



C’était à l’occasion d’une rencontre avec le Premier ministre démissionnaire, M. Ismail Bedde Cheikh Sidiya.



Le Premier ministre sortant, au cours d’une cérémonie d’adieux organisée à l’intention des responsables du Premier ministère et du ministère secrétariat général du gouvernement, a remercié ces derniers pour les efforts déployés au cours de la période qui vient de s’écouler et pour les missions qu’ils ont accomplies au service de la Nation. Il les a également félicités à cette occasion avant de leur souhaiter plein succès.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité