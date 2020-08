L'opposant Ould Abeidna rentre au pays

Le Calame - L'homme politique et président de l'UNAD Abdel Qoudouss Ould Abeidna est rentré ce mercredi 5 août d'un exil volontaire de 10 ans qu'il a passés entre le Maroc et l'Europe. Ould Abeidna a été président du Front national pour la défense de la démocratie et de la coordination de l'opposition démocratique.



Son parti l'UNAD est membre de l'Union des forces du changement démocratique avec le RFD et l'UFP.



Grand opposant au régime d’Ould Abdel Aziz, ses intérêts ainsi que ceux de sa famille ont été particulièrement visés au cours de la dernière décennie mais cela ne l’a pas fait plier pour autant.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité