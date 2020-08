Les avocats ont choisi O. Ebety comme bÃ¢tonnier

Saharamédias - La commission chargée de superviser les élections du barreau mauritanien pour l’élection d’un nouveau bâtonnier a annoncé jeudi la victoire du candidat Brahim O. Ebety au poste de bâtonnier de l’ordre des avocats en pour avoir obtenu la majorité des voix exprimées lors du deuxième tour qui avait été organisé.



Ould Ebety a obtenu 166 voix contre 142 à son adversaire l’avocat Mohamed Ahmed O. El Hadj Sidi. La commission de supervision est présidée par l’avocat Cheikh O. Hindy, bâtonnier sortant.