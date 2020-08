Lâ€™OIM et le HCR dÃ©plorent la mort de 27 personnes au large de lâ€™Afrique de lâ€™Ouest

OIM/HCR - L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ont exprimé leur profonde tristesse à la suite de la mort tragique de 27 personnes dans un naufrage au large de l’Afrique de l’Ouest, entre Nouadhibou en Mauritanie et Dakhla au Sahara occidental.



Une seule personne a survécu à cette tragédie et a été transportée à Nouadhibou après une opération de sauvetage menée par les garde-côtes mauritaniens ce matin. L’OIM, le HCR et leurs partenaires sont à pied d’oeuvre pour fournir l’aide humanitaire nécessaire aux personnes affectées, notamment un soutien médical et psychologique.



« Malgré les restrictions de mobilité liées à la COVID-19, les migrants continuent à embarquer dans des voyages risqués », déclare Laura Lungarotti, cheffe de mission de l’OIM en Mauritanie.



« Alors que nous continuons à fournir une aide humanitaire en collaboration avec le gouvernement mauritanien et la société civile, il convient de mettre en place des procédures de sauvetage et d’aide spécifiques. Ces procédures sont d’autant plus importantes que les mesures en matière de santé publique sont toujours en vigueur».



« Il est possible de prévenir et d’éviter de telles tragédies », a indiqué Vincent Cochetel, envoyé spécial du HCR pour la Méditerranée centrale. « Nous devons agir pour cibler les passeurs et les trafiquants qui font aux migrants et aux réfugiés de fausses promesses de passage en toute sécurité vers l’Europe.



En même temps, nous devons offrir une protection et des services efficaces à ces personnes dans les pays d’asile et de transit pour renforcer leur inclusion socio-économique et leur intégration dans les communautés d’accueil afin qu’elles ne tombent pas dans le désespoir qui les pousse à risquer leur vie dans ces périples aventureux ».



L’embarcation aurait quitté Dakhla, au Sahara occidental, il y a quelques jours et se dirigeait vers les îles Canaries avant tomber en panne de moteur. Les passagers ont été abandonnés en mer et ont souffert d’une déshydratation extrême. Ils étaient pour la plupart originaires d’Afrique subsaharienne et comprenaient des Guinéens.



L’OIM et le HCR appellent les États à redoubler d’efforts pour démanteler les réseaux de trafic et de traite qui prospèrent aux dépens des migrants et des réfugiés désespérés cherchant à se rendre en Europe, notamment par une coopération plus étroite visant à identifier, poursuivre et punir les véritables responsables.



Ces actions devraient être entreprises parallèlement à une augmentation des voies d’accès sûres et légales à l’asile et à la migration afin de promouvoir des alternatives crédibles par rapport aux traversées maritimes dangereuses.



