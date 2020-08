Nouakchott-Ouest/CSPJ : Arrestation dâ€™un gang, saisie dâ€™armes Ã  feu et dâ€™importants effets fÃ©minins

Tawary - Dans le cadre de la lutte implacable menée contre la criminalité organisée, les éléments de la brigade recherche du Commissariat Spécial de la Police Judiciaire, sous les ordres de l’Officier Mohamed Mahmoud Ould Sidi Mohamed viennent de réussir au courant de cette semaine, un coup inédit.



Ils ont déployé sans relâche, des efforts colossaux pour démanteler une bande de trois personnes armées qui opéraient à bord de quatre véhicules de marque 190 dans tous les quartiers des trois wilayas de Nouakchott.



C’est à la suite d’une longue course poursuite, que le cerveau du groupe a été neutralisé. Celui-ci, utilisait un uniforme de l’une des forces armées pour monter ses opérations et en un temps record, il a fait 31 victimes, toutes des femmes.



Il a reconnu ses forfaits et dans le véhicule qu’il utilisait, les enquêteurs ont trouvé deux armes à feu et de nombreux effets féminins volés ont été retrouvés dans son domicile, a déclaré l’Officier de police. Certaines victimes n’ont pas eu la moindre difficulté pour reconnaitre celui qui les a traumatisées. Selon les informations, il n'embarquait que les femmes sous la bannière de taximan.



"Nous avons travaillé sur cette affaire suite à des plaintes et des renseignements fiables recueillis par nos services, faisant état de la présence dans les villes de Nouakchott, d'un gang muni de deux armes à feu et de poignards et qui s'adonnait à toutes les sortes d’actes d’intimidation et de vol à main armée" a expliqué le Chef du CSPJ.



Les éléments du Commissaire Mohamed Mahmoud Ould Sidi Mohamed en collaboration avec la DGSN, qui avaient enclenché une enquête et intensifié des investigations, sont parvenus à arrêter le trio et saisi l'importante quantité de sacs féminins, de téléphones portables, deux armes à feu, des minutions, des armes blanches et quatre véhicules.



A l'issue des formalités judiciaires, entreprises par les services, les mis en cause seront présentés par devant le procureur près le tribunal de Nouakchott-Ouest pour qu’ils répondent aux accusations portées contre eux.



Compte-rendu Aboubecrine SIDI









