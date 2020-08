Le pÃ´le anticorruption informe Ould Hademine de lâ€™interdiction de voyager et de remettre son passeport

Mourassiloun - La police des crimes économiques et financiers a auditionné le vendredi 7 aout courant dans la soirée l'ancien Premier ministre Yahya Ould Hademine, ont révélé des sources généralement bien informées.



L’interrogatoire a duré plus de deux heures d’horloge, indiquent les sources précitées, selon lesquelles, Ould Hademine a été informé de l’interdiction de voyager et de présenter son passeport à la police des crimes économiques.



Ces premières instructions ont concerné également l'ancien Ministre de la justice, Dia Moctar Malal et l’ex ministre Mohamed Abdallahi Ould Oudaa. L’actuelle Directrice Générale de Mauritania Airlines Amal Mint Maouloud a été également entendue, apprend-on.



On s'attend à ce que les auditions menées par un certain nombre d’officiers d’instruction chargés par le Parquet Général de cette mission, dans les prochains jours.



Edité par Mourassiloun



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'Article Original











