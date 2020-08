Ce que cache la dÃ©mission-surprise du premier ministre Ismail Ould Cheikh Sidiya

VOA Afrique - En Mauritanie la démission-surprise du premier ministre Ismail Ould Cheikh Sidiya, après seulement quelques mois à la Primature suscite beaucoup de commentaires a Nouakchott.



Ce changement au somment de l’Etat laisse libre cours à différentes interprétations de la classe politique. L'opposant Biram Dah ABEID, lui, évoque, des raisons d'échecs politiques.



"Ce Gouvernement n'a pas pu avancer sur les questions cruciales de la Mauritanie, les questions de fonds, malgré les changements dans la forme, l'apaisement que le Président de la République Mohamed Cheikh El Ghazouani a pu opérer avec les acteurs de l'opposition".



Le départ de Ismail Ould Cheikh Sidiya est en corrélation avec le rapport de la Commission d'Enquête Parlementaire (CEP) dans lequel il est cité.















