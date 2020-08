Mauritanie/PrÃ©sidence : Ahmed Salem Ould BÃ©chir remplacÃ© !

Tawary - Ce dimanche 9 août 2020, la Présidence de la République a rendu public, un décret portant nomination de l’ancien ministre de l’enseignement fondamental et de la réforme de l’Éducation nationale, M.Adama Bocar Soko secrétaire général de la Présidence de la République, selon AMI.



Il succède à M.Ahmed Salem Ould Béchir qui occupait ce poste, depuis le 5 août 2019. Ahmed Salem Ould Béchir avait occupé plusieurs postes. Ingénieur en robotisation et entraînements électromécaniques formé en France, Mohamed Salem Ould Béchir est titulaire d’un Certificat d’Etudes Supérieures Spécialisées en Économie et Politique de l’Energie.



Il a commencé sa carrière à la Société nationale de l'eau et de l'électricité (Senelec) en septembre 1986.



En 1996 il en dirige la nouvelle centrale électrique de Nouakchott avant de devenir le directeur technique électricité de la société, il rejoint ensuite la Société Nationale d'Eau et d'Electricité (Senelec) et en devient le directeur technique. Il sera brièvement directeur de l'électricité au Ministère de l'Energie et du Pétrole en 2007 avant d'être nommé Secrétaire Général du Ministère de l'Hydraulique.



En 2009 il revient à la Somelec en tant que directeur général, puis est nommé ministre de l'hydraulique et de l'assainissement en 2013, ministre du pétrole, de l’énergie et des mines en 2015 et administrateur directeur général de la SNIM. En janvier 2015, il est à nouveau ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, poste qu'il a occupé jusqu'en 2016, date à laquelle il est nommé directeur de la Société nationale de l'industrie et des mines (SNIM).



Il est nommé Premier ministre après la démission de Yahya Ould Hademine, plusieurs semaines après le triomphe du parti au pouvoir, le parti de l'Union pour la République, aux élections législatives de septembre 2018.



En août 2019, il revient avec fracas, et occupe le portefeuille du ministre secrétaire général de la présidence du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazounai suite à l'élection de ce dernier. Ould Béchir, est décrit comme un fidèle à l'ex président Mohamed Ould Abdel Aziz.



Son limogeage pourrait être lié aux dossiers du rapport de la CEP concernant les marchés douteux durant la décennie d’Aziz (2009-2019). D’aucuns disent que son nom est cité dans plusieurs paragraphes du dossier de la CEP.













