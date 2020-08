La police des crimes Ã©conomiques convoque lâ€™ADG de la SNIM

Al-akhbar - La police chargée des crimes économiques et financiers a adressé une convocation à l’Administrateur-Directeur-Général de la SNIM Moctar Ould Diay, pour comparaitre devant elle le dimanche 9 aout courant afin de répondre à des questions relatives aux dossiers dans lesquels il est impliqué selon le rapport de la commission d'enquête parlementaire.



Ex ministre de l’économie et des finances, Ould Diay devra être auditionné sur la base d’une délégation faite par le Parquet de la République prés de la wilaya de Nouakchott Ouest au pôle anticorruption.



La police avait déjà entendu l’ancien Premier ministre, Yahya Ould Hademine, l’ex ministre Mohamed Abdallahi Ould Oudaa et l'ancienne ministre et actuelle Directrice Générale de la compagnie aérienne nationale Mauritania Airlines Amal Mint Maouloud.



Edité par Al-akhbar



Traduit de l’Arabe par Cridem



