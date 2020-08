La police des crimes Ã©conomiques convoque Ould Mâ€™Sambou et son Ã©pouse, la fille de l'ancien prÃ©sident Aziz

Alakhbar - La police chargée des crimes économiques et financiers a convoqué ce dimanche 09 août 2020 Mohamed Ould M’Sambou et son épouse Esma, la fille de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz.



La convocation précitée a été adressée au couple au moment où il se trouvait dans un ranch dans la wilaya de l’Inchiri, révèlent des sources selon lesquelles, les deux époux ont pris aussitôt la direction de la capitale Nouakchott.



La convocation intervient à la suite de l’instruction judiciaire menée sur des dossiers suspectés de corruption dans le rapport de la commission d’enquête parlementaire.



Edité par Al-akhbar



Traduit de l’Arabe par Cridem



