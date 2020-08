Rapport CEP : rÃ©tention du passeport de l'ADG de la SNIM par la police chargÃ©e des crimes Ã©conomiques

Mourassiloun - Le pôle anticorruption relevant de la police chargée des crimes économiques et financiers a demandé à l’ex ministre des finances au cours de la décennie passée et actuel Administrateur Général Directeur de la SNIM Moctar Ould Diay de présenter son passeport.



Une demande faite par les limiers à la suite de l’audition, le dimanche 9 aout courant de l’ex argentier de l’Etat, apprend-on.



C’est le même procédé qui a été adopté précédemment avec l’ancien Premier ministre Yahya Ould Hademine, rappelle-t-on.



La police chargée des crimes économiques et financiers poursuit par ailleurs son feuilleton de convocations de tous les anciens ministres et personnalités dont les noms sont cités dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire.



