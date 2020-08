Nouadhibou:Lâ€™Ã‰tat renforce la prÃ©vention dâ€™incidents liÃ©s au stockage de produits inflammables

AMI - Lundi matin, le wali de Nouadhibou M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Vall, a visité plusieurs sociétés de services publics pour s’enquérir de la qualité des services fournis à la population. Il a annoncé au cours de sa visite que l’État prendra des mesures pour prévenir toute catastrophe liée au stockage de grandes quantités de produits inflammables.



La visite a été l’occasion pour les responsables de la direction régionale de la société nationale d’électricité (SOMELEC) de présenter un exposé détaillé sur sa mission et son souci quotidien de fournir l’électricité de façon constante à la population de Nouadhibou. Il en est de même au niveau de la délégation régionale de la société mauritanienne du gaz (SOMAGAZ) qui approvisionne la capitale économique en gaz butane.



A la fin des exposés, le wali a souligné avoir constaté l’étendue du travail effectué ainsi que les défis auxquels ces sociétés nationales sont confrontés pour relever le niveau de leurs services dans l’intérêt des citoyens.



Au Port autonome de Nouadhibou, le wali a pu voir le stock de produits hautement inflammables et suivre un exposé sur leurs conditions de conservation. Il a insisté, à ce sujet, sur la nécessité de prendre toutes les mesures, afin de prévenir tout incident lié au stockage de ces produits.



Enfin, le wali a annoncé que le gouvernement, renforcera, dans les jours à venir, le mécanisme de prévention des catastrophes liées au stockage de grandes quantités de produits inflammables.









