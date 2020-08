La Mauritanie rÃ©affirme la nÃ©cessitÃ© de renforcer la coopÃ©ration entre les pays du Sahel pour Ã©liminer le terrorisme

AMI - La Mauritanie a réaffirmé, lundi, la nécessité de renforcer l’action commune des pays du G5 Sahel pour éliminer toutes les formes de l’extrémisme violent et du crime organisé dans la région, conformément aux dispositions décidées par les pays du groupe.



Suite à l’assassinat de ressortissants nigériens et français dans une mission humanitaire, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a adressé un message de condoléances dans lequel il appelle les partenaires dans le domaine de la lutte contre le terrorisme à honorer leurs engagements, afin de vaincre ce phénomène qui gangrène la région.



Voici le texte du communiqué du ministère des Affaires étrangères :



« La République Islamique de Mauritanie a appris avec consternation la nouvelle de l’assassinat de ressortissants nigériens et français dans une mission humanitaire aux environs de la localité de Kouré, en République du Niger.



Notre pays, qui assure la présidente tournante du G5 Sahel, exprime ses sincères condoléances aux deux pays amis et aux proches de toutes les victimes.



Il réaffirme son choix indéfectible pour le renforcement de l’action commune des pays du G5 Sahel pour éliminer toutes les formes de l’extrémisme violent et du crime organisé dans la région, conformément aux dispositions décidées par les pays du groupe.



Il exhorte les partenaires dans le domaine de la lutte contre le terrorisme à honorer leurs engagements, afin de venir à bout des racines de ce fléau, à travers une approche intégrée qui associe la fermeté dans les mesures sécuritaires et la mise en place des fondements solides d’un développement durable ».













