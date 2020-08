AnnoncÃ© au PUDS qui a accueilli des proches de l'ex-prÃ©sident Aziz, Niang Djibril Hamadi botte en touche

Al-akhbar – L’ex-secrétaire général du Gouvernement Niang Jibril Hamadi a catégoriquement démenti les allégations selon lesquelles, il a adhéré au Parti Unioniste Démocratique Socialiste (PUDS) avec des leaders qui se sont retirés de l’Union Pour la République (UPR) au pouvoir.



Je ne rejoindrai aucun parti comme je n’ai pas jamais eu connaissance de cette formation, a-t-il dit, s’inscrivant en faux contre les affirmations du Secrétaire Général Adjoint Mahfoudh Ould Azizi, lequel avait cité le nom de Niang parmi les personnalités qui ont adhéré au PUDS (Parti Unioniste Démocratique Socialiste).



L’ex-président du comité directeur de l’UPR Seydna Ali Ould Mohamed Khouna a rejoint cette formation où il a été choisi comme secrétaire général du parti, soit le poste le plus élevé.



D’autres personnalités dont l’ancien ministre des affaires étrangères Isselkou Ould Izidbih ont fait également leur entrée dans le Bureau Exécutif du PUDS, a affirmé Ould Azizi.



Le parti a loué un siège au centre de la ville de Nouakchott et lancé ses activités.



Edité par Al-akhbar



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'Article Original













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité