Des camÃ©ras de surveillance dans les marchÃ©s de la capitale

Saharamédias - Le maire de la commune de Tevragh Zeina Taleb O. El Mahjoub a dit que sa commune installera, dans les toutes prochaines semaines des caméras de surveillance au centre de la capitale.



Le maire a ajouté, dans une déclaration à Sahara Medias mardi que ces caméras aideront à lutter contre les opérations de vol qui ont souvent lieu dans les marchés.



Le maire a ajouté que l’installation de caméras dans les rues de la capitale est devenue une nécessité, car elle contribuera à mettre fin à l’anarchie dans le centre de Nouakchott.