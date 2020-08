Le sosie du lait de lâ€™UE qui ravage le secteur laitier de lâ€™Afrique de lâ€™Ouest

News 24 - Lorsque Hamidou Bandé grandissait dans les zones rurales du Burkina Faso à la fin des années 1970, l’idée de boire du lait étranger était inconnue. Les écoliers avalaient les produits frais des bergers nomades pendant leur pause matinale.



Son père a vendu le lait du troupeau familial aux crémeries locales à un rythme rapide. Aujourd’hui, pas une seule goutte de son cheptel de plus de 300 vaches n’est consommée localement. Ses animaux sont vendus pour la viande aux pays voisins et parfois il verse son lait dans le sol.



L’expérience de Bandé est loin d’être unique. L’industrie locale affirme que les producteurs européens utilisent les marchés ouest-africains pour décharger des gallons d’un produit de qualité inférieure dérivé de constituants du lait de vache qu’ils ne peuvent pas vendre dans l’UE.



Ce sosie de lait bon marché est rempli de graisses végétales, y compris l’huile de palme. Son faible coût et son omniprésence rendent impossible la concurrence, disent les éleveurs locaux, ce qui entraîne une spirale de déclin économique.







Un troupeau de produits laitiers broute sur des terres à l’extérieur du camp de réfugiés de Mbera en Mauritanie. La sécurité est stricte autour du périmètre et les forces de police locales gardent un œil sur les intrus. | Simon Marks pour POLITICO



Le beurre fait maison se dresse sur des seaux de lait frais au camp de réfugiés de Mbera en Mauritanie. Des centaines d’éleveurs touaregs du Mali ont trouvé refuge ici après avoir fui les violences dans leur pays d’origine. | Simon Marks pour POLITICO



Nour Al Ayatt Ouédraogo, photographié ici sur sa ferme, affirme que les importations bon marché de l’UE paralysent son entreprise et empêchent son expansion | Simon Marks pour POLITICO



Halimata Sanne appose une étiquette sur un pot de yaourt dans sa petite laiterie de Ouagadougou. Elle veut que le gouvernement impose des droits sur le lait importé. «Le lait local a un bon goût. Nous pouvons goûter la crème à l’intérieur », dit-elle. «Je peux tout de suite faire la différence avec le lait en poudre. Nous ne savons pas comment cela a été fait. | Simon Marks pour POLITICO

Un berger touareg au camp de réfugiés de Mbera en Mauritanie | Simon Marks pour POLITICO

Un berger touareg traite une vache dans le camp de réfugiés de Mbera en Mauritanie | Simon Marks pour POLITICO

«Je ne vois pas pourquoi les jeunes devraient boire du lait qui a été remplacé par de l’huile de palme», déclare Nour Al Ayatt Ouédraogo dans sa ferme au sud de la capitale du Burkina Faso | Simon Marks pour POLITICO

«J’ai essayé de vendre mon lait, mais la plupart du temps, il est gaspillé et finit par être jeté», a déclaré Bandé, un homme imposant en longues robes blanches qui est président de l’Union nationale des éleveurs du Burkina Faso. « Ça fait mal. Le lait que nous jetons aurait pu être pour les veaux ou nos enfants.Dans un rapport réalisé sur six mois au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie et au Sénégal, POLITICO a enquêté sur l’impact dévastateur des importations de lait en poudre dit gras – le nom technique du mélange de constituants du lait et d’huile végétale – ont avait sur les industries laitières de ces pays et les effets d’entraînement sur les sociétés.Les producteurs de lait ouest-africains voient le produit hybride comme le moteur des malheurs de leur secteur laitier. De plus, les responsables gouvernementaux, les petits propriétaires laitiers et les éleveurs en Afrique de l’Ouest soutiennent que le produit ersatz est nutritionnellement inférieur et nuisible à l’environnement. L’huile de palme qu’elle contient provient généralement de plantations de Malaisie et d’Indonésie – la cause principale de la déforestation et de la perte d’espèces là-bas. Accords commerciauxLes défis pour les millions de bergers nomades d’Afrique de l’Ouest dont les animaux broutent les pâturages du Sahel depuis des siècles sont nombreux. Le changement climatique a contraint de nombreuses personnes à chercher de l’eau plus loin, et l’insécurité rampante dans de vastes étendues de la région a déplacé des centaines de milliers de personnes et ravagé des économies. Les vaches africaines sont également moins productives qu’en Europe, ne produisant que 4 litres de lait par jour pendant la saison des pluies, contre 28 litres en Europe.Mais l’industrie laitière locale subit une pression croissante depuis que le Burkina Faso et ses voisins ont ouvert leurs marchés à l’Europe en vertu d’une série d’accords commerciaux qui remontent à près de deux décennies.Alors que les pays utilisent des tarifs élevés pour protéger des produits comme le lait frais et le fromage en raison des importantes subventions reçues par les agriculteurs européens dans le cadre de la politique agricole commune de l’UE, ils ne l’ont pas fait pour le lait en poudre et le lait concentré. Celles-ci bénéficient d’un tarif bas de 5% car elles sont considérées par les gouvernements de la région comme une nécessité pour les personnes et les enfants les moins favorisés.Les producteurs locaux disent que cela a créé une porte dérobée qui permet au lait d’imitation moins cher d’entrer sur le marché. Lancée par des conglomérats laitiers irlandais comme Ornua et Lakeland au début du millénaire, la poudre remplie de graisse était la réponse pour les fabricants de beurre à la recherche d’un marché pour le lactosérum riche en protéines qui leur restait après avoir extrait la graisse du lait pour leur produit primaire.Afin d’éviter le processus coûteux consistant à jeter des milliers de tonnes de lactosérum, les entreprises ont découvert qu’elles pouvaient reproduire une substance semblable au lait en ajoutant de l’huile de palme et d’autres dérivés végétaux tels que l’huile de colza.Bien qu’elle n’ait pas été un succès auprès des consommateurs européens, l’Afrique était un marché idéal grâce au faible pouvoir d’achat de ses citoyens et à la croissance démographique dans des pays comme le Nigeria, le Niger et le Sénégal. L’Europe vend également le produit aux pays du Moyen-Orient et d’Asie.Sommanogo Koutou, ministre des ressources animales du Burkina Faso, a déclaré que les importations avaient un impact significatif. « [It’s] un paradoxe que nous vivons dans un pays d’éleveurs et qu’il n’y a pas beaucoup de production laitière.Il a déclaré que le gouvernement avait tenté de stimuler les agriculteurs locaux avec des politiques telles que l’amélioration de la qualité de l’alimentation animale dans le secteur de l’élevage et aider les agriculteurs à élever des troupeaux génétiquement plus productifs et résistants. Et il s’est demandé si la poudre riche en matières grasses était aussi saine que le vrai lait.«C’est un lait qui inonde nos écoles et qui est très malsain pour nos enfants», a-t-il déclaré à POLITICO.D’autres disent que le produit est presque impossible à éviter. «La plupart du lait consommé ici contient des graisses végétales», a déclaré Ilahda Ag Mohammed, 51 ans, un berger touareg de la ville de Léré au Mali, qui a fui sa ville natale après que des groupes rebelles se sont emparés de sa communauté en 2012 et vit maintenant dans un ONU. – camp de réfugiés parrainé en Mauritanie près de la ville de Mbera. «Si vous me demandez, ce n’est pas le genre de lait que je boirais», dit-il.Les supermarchés du Ghana, du Sénégal, du Burkina Faso et de la Mauritanie visités pour cette histoire contenaient de longues allées de poudres de lait remplies de matières grasses, certaines étant commercialisées auprès d’enfants dès l’âge d’un an.Les données commerciales soulignent la domination de l’Europe dans le secteur. L’UE est le plus grand producteur de lait de vache au monde avec 145 millions de tonnes en 2018, suivie des États-Unis, qui ont produit 99 millions de tonnes et de l’Inde, qui en a produit 76 millions de tonnes la même année.La production a été améliorée en 2016 après l’abolition du système de quotas du bloc. Les exportations de poudre riche en matières grasses ont atteint 276892 tonnes par an en 2018, soit une augmentation de 234 pour cent en 10 ans, selon le European Milk Board, un organisme commercial pour les producteurs laitiers de 16 pays.Selon les données de l’UE, les exportations de «produits de préparation alimentaire» vers le Burkina Faso (dont la grande majorité est considérée par les experts commerciaux comme de la poudre remplie de graisse) sont passées de 1 529 tonnes en 2009 à 8 176 tonnes une décennie plus tard. Le Sénégal a importé environ 85 981 tonnes du produit l’année dernière contre 65 529 tonnes en 2017.Et la quantité de poudre remplie de graisse entrant au Nigeria a quadruplé au cours des 17 dernières années, atteignant 94 464 tonnes l’année dernière. Des entreprises de Nouvelle-Zélande, des États-Unis et d’ailleurs exportent également de la poudre remplie de graisse vers l’Afrique de l’Ouest, mais à un taux inférieur.! fonction (e, t, i, n, r, d) {fonction o (e, i, n, r) {t[s].list.push ({id: e, titre: r, conteneur: i, type: n})} var a = « script », s = « InfogramEmbeds », c = e.getElementsByTagName (a), l = c[0]; if (/ ^ / {2} /. test (i) && 0 === t.location.protocol.indexOf (« fichier ») && (i = « http: » + i) ,! t[s]) {t[s]= {script: i, liste:[]}; var m = e.createElement (a); m.async = 1, m.src = i, l.parentNode.insertBefore (m, l)} t[s].add = o; var p = c[c.length-1], f = e.createElement (« div »); p.parentNode.insertBefore (f, p), t[s].add (n, f, r, d)} (document, fenêtre, « // e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js », »b180b6a1-ddea-4c07-9d00-6e5e807f031c » , »interactif », » »);Les exportateurs de lait européens affirment que l’Afrique ne possède tout simplement pas les niveaux d’investissement et de production nécessaires pour répondre aux besoins des populations à croissance rapide de la région. Ils contestent également l’affirmation selon laquelle la poudre remplie de graisse est nutritionnellement inférieure.«Nous pensons que les exportations européennes de produits laitiers sont essentielles pour contribuer à la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest», a déclaré une note d’information rédigée en février par le groupe de pression EUCOLAIT, dont les membres comprennent Lactalis de France et Ornua en Irlande. « Rien n’indique que la production nationale pourrait remplacer entièrement les importations à court terme. »Conor Mulvihill, qui dirige Dairy Industry Ireland, l’un des groupes de pression les plus puissants d’Europe pour les produits dérivés du lait de vache, a comparé les plaintes concernant la concurrence déloyale à dire que les roses kényanes ont un avantage injuste sur les fleurs du comté de Sligo sur la côte ouest de l’Irlande.«Différentes régions sont meilleures pour produire différents produits et l’Irlande est la région du monde qui produit un produit laitier à base d’herbe», a-t-il déclaré.«Vous n’obtiendrez pas un produit plus accessible pour les populations croissantes», a-t-il déclaré pour défendre la poudre remplie de graisse.Les dirigeants de l’industrie, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à s’exprimer publiquement, ont également souligné que des entreprises telles que Nestlé de Suisse et Arla du Danemark se sont associées à des agendas africains locaux pour aider les petits éleveurs et investir dans le lait. centres de collecte.Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré que la politique agricole de l’UE s’était éloignée de la subvention de produits spécifiques «pour soutenir les agriculteurs d’une manière qui ne faussait pas le marché et ne faussait pas les échanges». Le porte-parole a déclaré que les principales raisons d’un déficit d’approvisionnement en lait frais domestique en Afrique de l’Ouest sont structurelles, notamment les coûts élevés des intrants, la médiocrité des infrastructures et les difficultés à améliorer le stock génétique du bétail.Ils ont ajouté que les pays africains peuvent prendre des mesures pour restreindre temporairement les importations en vertu des dispositions et des règles de l’OMC qui font partie des accords de partenariat économique avec le Ghana et la Côte d’Ivoire.«Il est important de se rappeler que près de 90 pour cent du lait produit dans l’UE est consommé dans l’UE. Seul un peu plus de 10 pour cent est exporté », a déclaré le porte-parole. «Le principal produit d’exportation est le fromage. Les destinations couvrent le monde entier, une part importante étant destinée à l’Amérique du Nord et à l’Asie. »De nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, y compris la plus grande économie du continent, le Nigéria, ont déjà pris des mesures pour freiner la marée montante des importations de lait et mis en œuvre des politiques pour soutenir les agriculteurs et protéger la production laitière locale. Mais les producteurs laitiers disent que la concurrence est si intense qu’il est trop peu trop tard.«Si cela continue ainsi, nous échouerons», a déclaré Nour Al Ayatt Ouédraogo, un producteur laitier qui possède une ferme à 15 kilomètres au sud de la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. «Je ne vois pas pourquoi les jeunes devraient boire du lait qui a été remplacé par de l’huile de palme.»Cette histoire a été rapportée au Burkina Faso, au Sénégal, au Ghana, au Mali et en Mauritanie et a été rendue possible grâce à une subvention de la National Geographic Society.