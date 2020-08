La fermeture de lâ€™aÃ©roport international de Nouakchott prolongÃ©e au 21 aoÃ»t

Sahara Médias - Les autorités mauritaniennes ont prolongé au 21 août la fermeture de l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsi, dans le cadre des mesures destinées à faire face au coronavirus.



Cette décision exclue les vols à caractère humanitaire, les services d’appui techniques pour les vols en transit, les cargos, en plus des vols domestiques.



C’est la troisième fois que la fermeture de l’aéroport est prolongée de suite, en attendant que les mesures destinées à faire face au covid-19 puissent permettre son ouverture.



Le mois dernier, les autorités mauritaniennes avaient prolongé la fermeture de l’aéroport au 12 août, avant cette nouvelle prolongation.



Les autorités mauritaniennes avaient autorisé la reprise des vols intérieurs après l’allégement des mesures destinées à faire face au covid-19, et des vols commerciaux avaient été organisés afin de permettre le retour de mauritaniens suspendus à l’étranger après la fermeture de l’aéroport.



La fermeture de l’aéroport international Oumtounsi est en vigueur depuis le mois de mars dernier dans le cadre des mesures arrêtées par les autorités mauritaniennes afin de faire face au covid-19.









