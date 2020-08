Arrestation d'un cÃ©lÃ¨bre notaire en Mauritanie

Zahraa - La police mauritanienne a arrêté le notaire Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Maaloum, avant de confisquer son matériel bureautique et certains registres, ont révélé des sources.



Cette interpellation intervient dans le cadre des investigations visant à identifier d’éventuelles propriétés appartenant aux symboles de l’ancien pouvoir et frappées du sceau du notaire, indique-t-on.



Ould Ahmed Maaloum a été arrêté depuis 48 heures ont rapporté les sources précitées, selon lesquelles un autre notaire est également soumis aux interrogatoires pour les mêmes suspicions.



Edité par Zahraa



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'Article Original









