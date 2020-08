Mauritanie : Perquisition du siÃ¨ge du parti des proches de lâ€™ex-prÃ©sident Aziz

Al-akhbar - La Police a perquisitionné, ce mercredi, le siège du Parti Unioniste Démocratique Socialiste (PUDS), quelques heures après que la direction du parti soit passée à Sidina Ali Mohamed Khouna, un proche politique de l'ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz, ont constaté des journalistes d'Alakhbar.



Sidina Ali Mohamed Khouna était le dernier à diriger le parti au pouvoir, Union Pour la République (UPR), sous l'ère Mohamed Ould Abdel Aziz. L’ex-président lui avait aussi confié plusieurs départements ministériels.



D’autres collaborateurs de Mohamed Ould Abdel Aziz sont aussi élus dans le Bureau Exécutif du PUDS dont Isselkou Ould Ahmed Izid Bih, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Coopération et Niang Djibril Hamady, secrétaire général du gouvernement démissionnaire de Ismaël Ould Cheikh Sidiya.



La Police, qui a aussi arraché le logo du parti et scellé ses portes, est à la recherche de son fondateur Mahfoudh Ould Azizi qui a légué son poste de secrétaire général à Sidina Ali Mohamed Khouna.













