PÃ´le anticorruption : seconde convocation de lâ€™ex DG de la SOMELEC

Essahraa - Le pôle anticorruption relevant de la police chargée des crimes économiques et financier a convoqué ce mercredi 12 aout courant, en fin d’après-midi, l’ex Directeur Général de la SOMELEC Mohamed Salem Ould Ahmed dit Merkhi.



C’est la seconde fois que cet ex haut responsable se présente devant les limiers anticorruption, qui ont affirmé récemment ne pas être passés au stade de dépouillement à fond des dossiers suspectés de malversations au cours de la dernière décennie.



En effet, El Merkhi avait été entendu le samedi dernier aux côtés de l’ancien ministre de la Justice Dia Moctar Malal et d’autres ex dignitaires, rappelle-t-on.