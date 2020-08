Le prÃ©sident Ghazouani rencontre le dÃ©putÃ© BoÃ¯diel Ould Houmeid

Essahraa - Le président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a rencontré le député de l’Union Pour la République (UPR) au pouvoir, Boidiel Ould Houmeid.



Aucune information sur les raisons de ce tête-à-tête n’a été fuitée jusqu’à présent. Boidiel Ould Houmeid avait salué la nomination de Mohamed Ould Bilal au poste de Premier ministre, le qualifiant de cadre compétent et régulier au niveau de la moughataa de Keur-Macène, relevant de la wilaya du Trarza.



J’ai connu l’homme pendant ma direction du CSA, où il était un cadre ainsi qu’en sa qualité de partenaire politique dans toutes les campagnes du parti républicain, a-t-il dit.



Boidiel Ould Houmeid s’est relativement éclipsé du devant de la scène politique depuis la tempête suscitée par la politique sur la référence du parti au pouvoir en novembre et décembre derniers, rappelle-t-on.













