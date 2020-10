Remerciements de lâ€™Union Ar-en-ciel des femmes artisanes

Hawa Baba NDIAYE - L’homme musulman,

L’homme au grand cœur,

L’homme qui ne fait pas de différence ethnique, de couleur etc.

L’homme qui est la voix des sans voix,

L’homme qui si on avait 05 comme lui notre chère patrie se verra débarrasser de beaucoup de préjugés.



Tisserand émérite de l’unité nationale et la cohésion sociale. Par ma voix et celles de mes collègues artisanes je témoigne que Son Excellence Monsieur Cheikna Nenni Moulaye Zein que nous avons eu la chance de rencontrer en 2014 était ambassadeur de la Mauritanie à Niamey (Niger).



Dès qu’il fut informé de l’arrivée de la Délégation Mauritanienne, son Excellence s’est déplacée pour nous souhaiter la bienvenue.



Il ne s’est pas limité à cette visite de courtoisie, les femmes artisanes furent logées par ses soins dans une villa meublée et le lendemain il nous a offert un diner (méchoui) qu’il a servi lui-même dans un cadre de jovialité familiale. Il nous a accompagnés tout au long de cet événement. Le Salon International de l’Artisanat de la Femme étant un lieu d’échanges et d’opportunités pour les artisans. Grâce à sa bienveillance, nous fumes allégées par la prise en charge de nos bagages par notre ministère de tutelle.



Il fut aussi notre hôte à Dakar lors du Salon International de l’Artisanat de Dakar 1 ère édition.



De 2015 à nos jours, Son Excellence Monsieur Cheikhna Nenny Moulaye Zein est resté égal à lui-même. Malgré son état de santé, toujours disponible pour les faibles, qu’il écoute, conseille et oriente pour les problèmes de la vie courante. La COVID 19 nous a trouvé à Dakar ma fille (malade) et moi. J’ai informé Son Excellence de notre situation et il m’a conseillé de me mettre en rapport avec le chargé d’affaires de l’ambassade Monsieur Addahi que je salue au passage par sa disponibilité et ses conseils.



Nous avons été recensés au niveau de l’ambassade et les citoyens malades ont bénéficié d’une aide financière de 80.000 FCFA.



Le courage et la grandeur d’âme de Son Excellence sont à saluer malgré son état de santé et l’éloignement, il a veillé aux soins et au bien-être des citoyens mauritaniens surpris par la COVID 19 au Sénégal.



Le rapatriement s’est déroulé dans de très bonnes conditions sans aucune embûche pour toutes les composantes mauritaniennes sans distinctions. Un convoi de 05 bus a pris le départ de Dakar pour Rosso- Sénégal. Une pause à Kébémer vers 21 heures et une somme de 10.000 FCFA a été remise à chaque passager pour le diner.



Le convoi a passé la nuit à RAO où un petit déjeuner a été servi et de nouveau le départ pour arriver à Rosso Sénégal. L’accueil et les formalités pour la traversée se sont effectués normalement.



Nous ne pouvons pas énumérer les bienfaits de Son Excellence Cheikhna Nenny Moulaye Zein à notre égard.



La cerise sur le gâteau fut l’obtention du récépissé de l’Union Arc en ciel des Femmes Artisanes le 26 août 2020. Cela fait quatre (04) ans que nous avons sollicité l’obtention de ce précieux document.



Par ma voix, l’Union Arc en ciel des Femmes Artisanes prie ALLAH le Tout Puissant d’accorder une longue vie et santé de fer à Son Excellence Monsieur Cheikhna Nenny.



Hawa Baba NDIAYE, présidente de l’Union Ar-en-ciel des femmes artisanes













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité