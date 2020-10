G5 : la crÃ©ation dâ€™une compagnie de transport aÃ©rien commune Ã  lâ€™ordre du jour

Sahara Médias - Le groupe des pays du G5 Sahel a chargé l’avocat malien Issa Konté de l’étude du projet pour la création d’une société de transport aérien commune à ces pays et à proposer le mécanisme juridique demandé, une proposition qui doit être prête le 30 novembre prochain.



Le conseil des ministres et le secrétariat exécutif de l’organisation ont approuvé des mesures transitoires dans le cadre des recommandations issues du sommet de Nouakchott en février dernier relatives à la société de transport aérien commune aux 5 pays du Sahel.



La proposition juridique sera soumise aux ministres chargés de l’aviation civile avant de la transmettre, si nécessaire, au sommet des chefs d’état prévu en février 2021 au Tchad.



Les 5 pays du Sahel avaient annoncé, lors de leur sommet de 2015, la création d’une société commune de transport aérien entre ces pays sur financement de la banque africaine de développement.



La création de cette société a été approuvée par l’union internationale des sociétés de transport aérien en 2018.









