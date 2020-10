La ministre des Affaires sociales s'enquiert des conditions des enfants autistes

AMI - La ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, Mme Naha Haroun Cheikh Sidiya, s'est enquise, lundi, au centre Zayed ( moughataa de Tevragh Zeina), des conditions des enfants autistes.



L'établissement relève de l’association des Enfants autistes de Mauritanie. Sur place, la ministre a visité les différentes installations du centre et suivi des exposés détaillés présentés par ses responsables sur les missions et la nature des prestations qu'ils fournies.



Ils ont mis en exergue le travail qu’ils effectuent en terme de réadaptation et du suivi thérapeutique. Le tout, a pour objectif de développer les capacités de perception et de sensation des enfants, en vue de les intégrer dans la société.



Dans une déclaration à l’AMI, le directeur du centre, M. Ahmed Fadel Ould Abd Rabi, a indiqué que sa structure est la première du genre, dans le pays.



"Au total 105 enfants autistes bénéficient de nos différents services, soins sanitaires, éducation et communication".













