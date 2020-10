Covid-19: 23 cas de guÃ©rison et 4 infections au cours des derniÃ¨res 24 heures

AMI - Le ministère de la Santé a annoncé, lundi soir, que 23 cas de guérison et 4 nouvelles infections de coronavirus ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures.



Le ministère affirme, dans son point de presse quotidien sur la situation épidémiologique dans le pays, que ses services ont abouti à ce résultat après avoir effectué 302 tests dont 23 tests de suivi.



Le nombre total d' infections confirmées dans le pays s'élève donc désormais à 7554 cas dont 7297cas de guérison et 163 décès.



Les nouveaux cas enregistrés se répartissent comme suit :



Timbedra 1



Teyaret 1



Arafat 1



Riyadh 1.













