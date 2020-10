MÃªme sa tribu a Ã©tÃ© victime des exaction de Aziz

Mauriweb - Le règne de Mohamed Ould Abdel Aziz a été émaillé d’injustice. Son parcours est parsemé de victimes y compris de son propre ensemble tribal.



Les victimes de la tribu Oulad Bousbaa qui ont été arrêtées pendant la période de Aziz



Pour les hommes :



1/ El kory Ould Adad

2/ Mohamed Debagh

3/Mohamed Ghada



4/Hmeyin Bouamatou



5/ Leamor Ould Wedady



6/ Mohamed Sbayi (décédé)



7/ Cheïkh Ould Mohamed Sidi ( décédé )



8/Cheikhna Ould Limam



9 / Khalifa Ould El Hacen



10/ Abeidy Ould Khowmani



Pour les femmes



1/ Khattou mint Boukhari



2/Khadijetou mint sidi Oumar



3/Maghboulla Gharabi



4/ Khira Mint Cheikhani



5/Khadou Aini









