Trois victimes dâ€™intempÃ©ries dans des rÃ©gions du pays

Sahara Médias - Trois personnes sont mortes, noyées, dans différentes régions du pays, alors qu’une autre personne a été blessée, selon le bulletin quotidien de la commission chargée de la gestion des urgences.



Selon le bulletin une personne est morte après une chute dans un puits, dans la localité de Koumba, relevant de l’arrondissement administratif d’Adel Begrou, au Hodh Chargui.



Dans la wilaya du Hodh El Gharbi c’est un jeune homme qui a trouvé la mort dans une mare dans laquelle il nageait, dans la localité de Soueïkiya, commune d’Aguerguar, moughata de Tintane.



Au Gorgol la commission a enregistré un décès, celui d’une personne qui s’est noyée dans un puits, dans la localité de Lekraa, commune de de Saniya, moughata de Maghama et son corps avait été remis aux siens sur ordre du procureur de la république.



Enfin une femme a subi des blessures moyennes après la chute de huttes, dans la localité d’Ewlad Ham, commune d’Algabra, moughata de Barkéol, wilaya de l’Assaba.









