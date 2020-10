Le chef dâ€™Ã©tat-major gÃ©nÃ©ral des armÃ©es Ã©voque la question des droits de lâ€™homme avec des responsables onusiens

Sahara Médias - Le chef d’état-major général des armées le général de division Mohamed Bamba Meguett a évoqué lundi, avec des responsables onusiens, le respect des droits de l’homme pendant l’action militaire menée par les forces communes des pays du Sahel.



Ould Meguett avait reçu dans son bureau une délégation commune du haut-commissariat des droits de l’homme des nations unies et le secrétariat exécutif du G5 Sahel.



Cette visite vise à informer l’état-major général des armées sur la nature et l’objectif de la campagne de sensibilisation entreprise par le haut-commissariat des droits de l’homme, en collaboration avec les forces communes des pays du G5 Sahel à l’endroit des membres de cette force sur les lieux où ils opèrent, selon le site de l’armée mauritanienne.



La chef d’état-major général des armées a affirmé à ses interlocuteurs la disponibilité de l’armée mauritanienne à appuyer ces efforts et à apporter l’aide nécessaire pour cela.



Assistaient à cette audience le général Hamady Ely Maouloud, chef du deuxième bureau et le colonel Ishak Abdalla, chef du premier bureau à l’état-major général des armées.









