Hodh Chargui : des infrastructures sociales pour un village des personnes victimes de cÃ©citÃ©

Sahara Médias - L’organisation « dons des émirats », a remis mardi 40 logements, une école, une mosquée, une clinique médicale, un puits artésien et une salle pour l’alphabet braille à des familles frappées de cécité dans la localité de Daly Kemba, commune de Coumbi Saleh, moughata de Timbédra, Hodh Chargui.



Selon l’ambassadeur des Emirats arabes unis en Mauritanie ce projet qui a été réalisé est destiné à alléger les souffrances de ces populations et leur mettre de vivre dignement eux et leurs enfants.



Le diplomate émirati a dit le mérite de la réalisation de ce projet revient à Cheikha Chemsa bint Hamdane Al Nahyane, soulignant la qualité et la profondeur des relations entre la Mauritanie et les Emirats.



Pour sa part le président du conseil régional du Hodh Chargui Mohamed O. Tijani a dit que le choix pour les projets d’avenir vers les secteurs de la santé, l’enseignement, l’eau potable, le développement de l’agriculture saisonnière et irriguée et l’habitat social aura des répercussions importantes sur la wilaya, créera des opportunités d’emplois pour les jeunes et permettra une autosuffisance en produits agricoles.



La cérémonie s’est déroulée en présence de la ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire Khadijetou mint Bouka, le wali mouçaid du Hodh Chargui, wali par intérim, Mohamed Lemine O. El Houcein O. Ejih et l’ambassadeur des émirats arabes unis en Mauritanie.









