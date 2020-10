Retour de casques bleus mauritaniens de la Centrafrique

Alakhbar - La 8e unité de la gendarmerie mauritanienne a regagné Nouakchott, lundi soir après une participation à l’opération de maintien de la paix des Nations Unies en Centrafrique.



L’unité, composée de 140 éléments (9 officiers, 28 sous-officiers et 103 gendarmes) a accompli sa mission « avec sérieux, discipline et rigueur », a dit à l'occasion le secrétaire général du Ministère mauritanien de la Défense, le général Mohamed Vall Ould Maayif.



« Il vous revient, maintenant, de traduire les compétences acquises dans votre travail au sein du corps de la gendarmerie. Je vous félicite pour votre retour indemne à la patrie, après avoir accompli convenablement votre mission. Qu’Allah soit loué », a ajouté le général Maayif.



Ce retour de la 8e unité intervient 24 heures après le départ de la 9e qui a rejoint la ville centrafricaine de Bria dans le cadre de la même opération onusienne de maintien de la paix.









