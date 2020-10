GTM (famille Wedady) et Batir TP remportent un contrat routier de 5,58 milliards dâ€™ouguiyas

Mauriweb - Le groupement Grands travaux de Mauritanie (GTM) filiale génie civil du groupe éponyme Wedady - proprièté de la famille Wedady - et Batir TP fondé par feu Mohamed Mahmoud Ould Deh, ancien chef d’Etat major de la Gendarmerie nationale, ancien ministre de la Santé … a été déclaré attributaire du projet de réhabilitation et d’élargissement d’un tronçon routier de 42 km situé entre Nouakchott et Boutilimitt d’un montant de 5,58 milliards d’ouguiyas anciennes.



A cette date c’est le plus gros contrat routier attribué sous l’ère Mohamed Cheikh El Ghazouani. La construction des infrastructures routières figurent au rang des priorités du président de la République.



Il est prévu de recruter ce mois d’octobre un consultant pour l’étude de faisabilité d’un projet de route à péage Nouakchott Boutilimitt en PPP.



En septembre dernier le ministère de l’Equipement et des Transports avait recruté un consultant (firme) en l’occurrence Alpha Consult pour l’étude de la construction de 10 échangeurs à Nouakchott.













