ï»¿Lancement officiel du projet CulTours MÃ©tisse

Le Calame - Le projet CulTours Métisse a été officiellement lancé, ce mardi 13 octobre 2020 au Musée national à Nouakchott par Mme Oumou Sy, coordinatrice générale de l’Association Nouakchott Music Action (NMA).



CulTours Métisse est, explique Mme Oumou Sy, une nouvelle initiative dédiée au renforcement de la résilience des jeunes pour la cohésion sociale et culturelle en Mauritanie. En référence au festival phare de l’association, ‘’Culture Métissé’, cette initiative s’étalera sur une période de cinq mois a partir de ce mois d’octobre 2020. Elle se déroulera dans quatre communes de Nouakchott : ElMina, Arafat, Riyad et Toujounine.



‘’L’objectif principal, décline Mme Sy, poursuivi à travers cette initiative est de promouvoir l’entente et la solidarité à travers la musique et par la rencontre des peuples et des cultures pour consolider la culture de la paix à travers une collaboration mutuellement avantageuse et un partenariat efficace et dynamique’’.



A travers le CORIM, l’initiative ambitionne, indique Patrick Elis, de renforcer la résilience des jeunes à la cohésion sociale par la tenue d’activités, de formation sur différents modules, de mise sur pied de centre d’accueil et d’écoute.



35 associations de quartiers ont pu bénéficier de soutien. Elles pourront ainsi capitaliser les expériences acquises à travers des activités de formation et de sensibilisation. De nouvelles perspectives sont offertes ainsi à ces associations.



Intervenant à son tour, l’artiste Bounass Badra Siby ''Boukhary Le Caméléon'' a dressé le bilan de l’Association Nouakchott Music Action (NMA) qui, en huit éditions du festival, a formé 375 jeunes depuis 2008, permis la constitution de quatre groupes de jeunes musiciens, touché 400 artistes.



Selon lui, NMA a participé à la promotion de l’éducation à travers la musique. Il a fait part à l’assistance des conditions particulières auxquelles le monde des arts et de la culture est confronté en raison de la COVID-19 qui a occasionné des difficultés dans la mobilisation des ressources financières.



Abdou Fall, acteur culturel a salué la tenue de CulTours Métisse qui permettra, dit-il, à toutes les cultures d’être dignement représentées et l’esprit d’ouverture qui anime cette manifestation. Les bénéficiaires se sont réjouis de cette initiative fédératrice et l’opportunité qui leur est offerte d’étaler leurs talents.



Ils seront enfin en résidence de création et se verront offrir quatre mini studios pour ‘’pouvoir vivre de leur métier’’









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité