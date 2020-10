Assaba : Vers lâ€™extension et la modernisation de la ville de Kiffa

AMI - Je suis venue me concerter avec les autorités régionales et la société civile à propos de la mise en œuvre d’un plan d’extension de la ville de Kiffa, dans le cadre de la politique générale du gouvernement pour l’élaboration des plans urbains de tous les chefs-lieux de wilaya, a déclaré, mardi à Kiffa, la ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, Mme Khadija Cheikh Bouka, lors d’une rencontre avec les autorités de l’Assaba.



Elle a ajouté que son département, conscient de la position géographique de Kiffa et de sa croissance démographique, a déjà élaboré une étude préliminaire de son plan de développement.



« Cette étude, une fois validée par l’administration, les élus et la société civile, permettra à la ville de se doter d’un plan urbain moderne et digne d’un chef-lieu régional comme Kiffa ».



Lui succédant, le directeur de la société ISKAN, M. Mohamed Mahmoud Ould Jaavar, a fait un exposé sur les préparatifs préliminaires à la mise en œuvre du plan urbain de la ville.



Quant au wali de l’Assaba, M.Mohamed Ould Ahmed Maouloud, il a souligné la nécessité d’engager une vaste concertation autour du plan de la ville afin de mettre en œuvre un système architectural cohérent, attractif et propice aux activités économiques. « Nous voulons un plan qui permet la fluidité de la circulation toute la journée ».













