Mauritanie: Ould Zeine Â«mauritaniseÂ» la filiale du cimentier allemand Heidelberg

Financial Afrik - L’homme d’affaires Mohamed Abdallahi Ould Zeine vient de racheter les parts de l’actionnaire principal allemand HeidelbergCement au sein de la Mauritano Française des Ciments (MAFCI) qui, du coup, devient une société contrôlée à 100% par des Mauritaniens avec comme actionnaire principal Ould Zeine.



A l’inverse du magnat des affaires, Mohamed Ould Bouamatou, qui a vendu au français Vicat une partie de ses parts au sein de BSA Ciment rebaptisé depuis Mauricim, Ould Zeine lui entend prendre du poids dans le ciment.



Un secteur qu’il connait bien puisqu’il est déjà à la tête de la Société des Ciments du Nord (Cinor) d’un coût global de 3 millions USD qu’il a fondée en 2003 avec des partenaires marocains.



La MAFCI était à sa naissance française, avant de devenir italienne, puis allemande avec le rachat d’Italcementi par HeidelbergCement.



Par Samba Camara











