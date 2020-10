Mauritanie : nomination dâ€™un nouveau commandant de lâ€™acadÃ©mie navale

Sahara Médias - Le conseil des ministres mauritanien, a approuvé, dans sa réunion de mercredi, la nomination du lieutenant de vaisseau Abou Bakr Ould Sidi au poste de commandant de l’académie navale.



Il succède à ce poste au colonel Mohamed Lemine O. Zamel qui occupait le poste depuis novembre 2018.



Le nouveau commandant de l’académie navale avait occupé auparavant le poste de directeur adjoint de la marine nationale.













