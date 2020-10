Covid-19 : 13 guÃ©risons et 15 cas de contamination

AMI - Le ministère de la Santé a annoncé, mercredi soir, l’enregistrement ces dernières 24heures de 13 cas de guérisons et 15 nouveaux cas de contamination à la covid-19.



Ces résultats ont été obtenus après la réalisation de 395 tests dont 13de suivi. Ils portent le nombre de cas d'infection confirmés dans le pays à 7580 dont 7314 guérisons et 163 décès.



Ces cas se répartissent comme suit :



Barkéol :1



Atar :1



Zouerate :3



Tevragh-Zeina :10













