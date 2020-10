Mauritanie : construction dâ€™une universitÃ© Ã¡ Tijikja

Senalioune - Le ministre de l’enseignement supérieur Sidi ould Salem a déclaré que le gouvernement a mis un plan pour augmenter la capacité des mauritaniens d’étudier après le baccalauréat.



Un projet de création d’une université à Tijikja dans la région du Tagant. Le ministre a indiqué que le projet est en cours de réalisation. « Des études ont été exécutées, et un budget de 30 milliards est nécessaire pour son opération ».



Ould Salem a ajouté que cette université nécessite cinq á six ans pour la construire et l’équiper, et par conséquent, y étudier pendant la prochaine année universitaire n’est pas fiable.



Selon l’UNESCO, le modèle actuel de production des connaissances en Mauritanie ne correspond pas tout à fait aux besoins de développement du pays.



L’un des principaux défis à relever est certainement le manque d’adéquation entre l’offre du sous-secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche et la demande sur le marché du travail.



Par Moustapha Sidiya













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité