MCM annonce une rÃ©duction de ses effectifs

Adrar-Info - La société de cuivre «MCM» a annoncé qu’elle est sur le point de «réduire ses effectifs», ajoutant qu’elle se trouve «dans une situation caractérisée par une diminution significative des réserves au niveau de la mine».



La société a indiqué dans une lettre aux travailleurs que la réduction, qui concerne tous les salariés, y compris «les salariés expatriés, les salariés locaux de toutes catégories et les salariés sous-traitants» sera déterminée, et se fera dans le strict respect de la réglementation en vigueur.



Le directeur de la société, John Dean, a remercié le personnel pour son «travail acharné» et «pour les contributions que vous avez apportées à notre mine».



