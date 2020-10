Le ministre de la SantÃ© :

AMI - Le ministre de la Santé, M. Mohamed Nedhirou Ould Hamed, a visité , jeudi, le centre de santé de Sebkha.



Sur place, le ministre a écouté des explications techniques sur les services dispensés par le centre, les problèmes qui se posent au personnel et l'état du bâtiment.



En réponse aux interventions des responsables, le ministre s'est engagé à étudier tous les problèmes posés et à leur trouver les solutions appropriées.



Le ministre a annoncé la construction très prochaine d'un nouveau local pour le centre de santé de Sebkha et son équipement de façon à lui permettre de jouer pleinement son rôle en tant que structure sanitaire pilote apte à prendre en charge les patients et à leur prodiguer les soins appropriés.



Au cours de la visite, le ministre était accompagné du wali de Nouakchott Ouest et de cadres du ministère de la Santé.













