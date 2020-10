Coupe de Mauritanie : la Snim rejoint Tevragh ZeÃ¯na, en finale

RIM Sport - Vainqueur de l’ASC Tidjikja (2-0Ahmed Djiby Samb 12’ et Moustapha Guèye 83’), jeudi 15 octobre 2020, l’ASC Snim retrouve le FC Tevragh Zeïna, en finale de la Coupe de Mauritanie. Détenteur du trophée, les miniers auront à cœur de défendre leur trophée face à des galactiques assoiffés de titres.



Le FC Tevragh Zeïna retrouve des couleurs. Les Galactiques se sont offerts, jeudi 15 octobre 2020, un billet pour la finale de la coupe de Mauritanie, après leur victoire contre l’AS Police (4 TAB 3 ;0-0),en demi-finales.



Au terme d’une rencontre très disputée, les poulains de Modou Niang ont trouvé leur salut à l’épreuve des coups de pieds arrêtés.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité