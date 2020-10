Financement libyen: l'ex prÃ©sident franÃ§ais inculpÃ© pour Â«association de malfaiteursÂ» (parquet)

RFI Afrique - L'ancien chef de l'Etat français Nicolas Sarkozy a été inculpé lundi à l'issue de quatre jours d'audition pour "association de malfaiteurs" dans l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007, a appris l'AFP vendredi auprès du Parquet national financier.



Cette nouvelle poursuite, révélée par Mediapart, est la quatrième dans ce dossier pour M. Sarkozy, qui s'était dit victime d'un "complot" après les inculpations prononcées en mars 2018 pour "corruption passive", "recel de détournement de fonds publics" et "financement illégal de campagne".