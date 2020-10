Fuite des rÃ©sultats du bac : ce que rÃ©vÃ¨le une source au sein du ministÃ¨re de lâ€™Education

Al-akhbar – Les présumés faux résultats du Bac qui circulent sur le Web et les réseaux sociaux, sont quasiment identiques, à ceux faisant l’objet de vérification au sein du Département, a révélé une source, au terme d’une réunion tenue le vendredi 16 octobre courant au ministère de l’éducation nationale, de la formation technique et de la réforme.



La vérification en cours pour comparer ces données qualifie d’authentiques tous les cas pris sur les résultats qui circulent et ceux examinés par les services du département, indique-t-on.



La comparaison entre ces données est toujours en cours, afin de lever tout équivoque, ajoute la source précitée.



Une décision sera rendue publique par la commission des examens, dés le retour du ministre de l’éducation nationale de la cérémonie de remise des prix du Rallye des sciences, organisée au Palais des Congrès sous le supervision du président Mohamed Ould Ghazouani, fait-on savoir.



Il est prévu d’un moment à l’autre que le ministère confirme ou non l’authenticité de résultats fuités.



Edité par Al-akhbar



Traduit de l’Arabe par Cridem



