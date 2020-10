Nouakchott/Dar El Mina : DÃ©couverte du corps sans vie dâ€™une jeune fille

Tawary - Le corps sans vie d’une jeune fille âgée de 14 ans a été découvert, hier, jeudi 15 octobre, dans le quartier Dar El Beidha à El Mina Extension, ont rapporté des médias locaux, précisant qu’il s’agit d’un suicide par pendaison.



Les mêmes sources ont ajouté que les services de sécurité du commissariat de police d’El Mina 3 ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame sur instruction du Procureur de la République. Les membres de la famille ont tous été entendus sur cette situation, apprend-on.



Les sources précitées ont annoncé la découverte du corps sans vie de la fille dans le domicile de la famille et elle souffrait depuis quelques temps de troubles psychique.



Le corps sans vie de la jeune Halima (14 ans) qui a été déposé après constat pour l’enterrement.

















