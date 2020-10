Mauritanie : Le ministÃ¨re de lâ€™Ã©ducation a-t-il perdu le contrÃ´le des rÃ©sultats du baccalaurÃ©at?

Mauriweb - Des sites d’information ont rendu publics ce matin les résultats du baccalauréat 2020.



Ces résultats n’émanent pas du ministère mauritanien de l’éducation, notamment de la direction des examens et de l’évaluation. L’annonce officielle des résultats est prévue dans l’après-midi à 15 heures. La publication de ces résultats non-officiels serait due à une fuite ou un piratage des résultats officiels.



Cet incident survient après celui de la fuite de l’épreuve d’Arabe au concours d’entrées en sixième.













