Ministre de lâ€™Ã‰nergie Ã  Nouadhibou: La SNIM fait face Ã  des dÃ©fis qui necessitent une vision de rÃ©forme

Adrar-Info - Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Abdesselam Ould Mohamed Saleh, a déclaré que la Société nationale de l’industrie et des mines (SNIM) est confrontée à des défis économiques, financiers et technologiques, indiquant qu’une vision de réforme est nécessaire pour relever ces défis et les surmonter.



Le ministre a ajouté, lors d’une réunion tenue en présence du directeur de l’entreprise, des cadres et des autorités locales , tenue ce vendredi , que la productivité de l’entreprise au cours de la dernière décennie avait diminué de 20% et que les ventes de l’entreprise sur les marchés mondiaux étaient devenues inférieures à 1%, après avoir varié entre 3 et 5%.



Le Ministre s’ adressant aux cadres de la Snim : Je vous assure du soutien du Président de la République et du gouvernement pour la réforme de l’entreprise et pour créer un environnement propice à sa gestion rationnelle.



Le ministre estime que pour faire face à ces défis, des visions et des stratégies de réforme doivent être développées, dans lesquelles tout le monde, du gouvernement à l’entreprise,œuvrent en une seule équipe, assurant la détermination du gouvernement à suivre le rythme de l’entreprise à ce moment crucial de son histoire, afin de regagner sa position sur les marchés mondiaux.



Le ministre a commencé sa visite de l’entreprise dans la matinée. Une présentation détaillée des différentes directions de l’entreprise lui a été faite.



Source : https://mourassiloun.com/node/15831



Traduit par Adrar.info









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité