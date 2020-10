La police auditionne Ã  nouveau le gendre de lâ€™ancien prÃ©sidentâ€¦

Adrar-Info - Des sources privées ont déclaré à Zahra Chinguetti que les policiers des crimes économiques ont exigé que le gendre de l’ancien président, l’homme d’affaires Mohamed Ould M’Boussabou, impliqué dans le dossier de corruption en cours, comparaisse devant eux ce vendredi après-midi.



Selon les mêmes sources, Mohamed Ould M’Boussabou, a quitté les funérailles de son grand-père Hammoud Ould Cheikh, et s’est dirigé vers le quartier général de la police situé sur la route de la résistance à Nouakchott Nord (rue Aziz).



Ould M’Boussabou, avait nié tout rôle lié au dossier de corruption actuellement ouvert, affirmant qu’il ne dirige aucun secteur, n’avait bénéficié d’aucun marché pendant le règne de son beau père



Il se dit être un commerçant, victime de règlements de compte, en raison de sa relation avec l’ancien président de la république, Mohamed Ould Abdel Aziz.



