Mauritanie : ouverture dâ€™une enquÃªte aprÃ¨s la fuite des rÃ©sultats du baccalaurÃ©at

Saharamédias - Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la réforme a annoncé vendredi l’ouverture d’une enquête à propos de la fuite des résultats du baccalauréat afin de situer les responsabilités, promettant de prendre toutes les mesures nécessaires.



Ce communiqué du ministère est son premier commentaire officiel après la fuite des résultats du baccalauréat tôt ce vendredi sur un site inconnu, dont les responsables avaient promis, depuis plus d’un mois, de publier les résultats du baccalauréat.



Le ministère a déclaré qu’il a immédiatement mis en place une commission d’enquête chargée de préparer un rapport qui détermine les responsabilités et les manquements éventuels.



Le ministère a ajouté qu’au terme du rapport les mesures appropriées seront prises.



Il a affirmé que les résultats publiés tôt vendredi sont conformes aux résultats officiels ce qui privilégie l’accès du site en question aux résultats sans pouvoir les changer.



La publication avant terme par un site inconnu des résultats du baccalauréat mauritanien a été à l’origine d’une grande controverse au sein des milieux mauritaniens.













