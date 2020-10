Al-akhbar - Sur les 49.754 candidats au Baccalauréat de cette année, 7200 ont été admis d’office, soit un taux de réussite de 16% contre 10% et, parfois moins, ces dernières années.



Quant aux candidats admis pour la deuxième session, ils sont au nombre de 5.257, soit 11%. Quelques 3.603 candidats ont été cependant déclarés absents.